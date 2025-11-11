В Самаре становится меньше первоклассников

В последние три года в Самаре фиксируется снижение числа детей, поступающих в первый класс. Об этом сообщила руководитель городского департамента образования Ирина Коковина на заседании профильного комитета городской думы.
По её словам, в 2025—2026 учебном году в школы города зачислили 11 283 первоклассника, хотя изначально ожидалось 12 252.
Дополнительным фактором может быть миграционная политика региона. В частности, рассматривается возможность депортации семей мигрантов, чьи дети не посещают учебные заведения.