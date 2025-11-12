Джубга вошла в топ‑10 ноябрьских курортов

Российский сервис бронирования составил рейтинг популярных направлений для длительного отдыха в ноябре 2025 года. Многие предпочитают перенести отпуск на декабрь для продления новогодних каникул, хотя межсезонье остаётся привлекательным для санаторно-курортного и экскурсионного отдыха.