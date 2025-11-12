Ричмонд
Джубга вошла в топ‑10 ноябрьских курортов

Российский сервис бронирования составил рейтинг популярных направлений для длительного отдыха в ноябре 2025 года. Многие предпочитают перенести отпуск на декабрь для продления новогодних каникул, хотя межсезонье остаётся привлекательным для санаторно-курортного и экскурсионного отдыха.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

Лидером рейтинга стал Всеволожск (Ленинградская область) со средней продолжительностью пребывания 10 ночей. На втором месте — Ижевск (Удмуртия), на третьем — Пионерский (Калининградская область) с показателями 9 и 8 ночей соответственно.

В десятку востребованных локаций также вошли: Евпатория (Крым) — 7 ночей; Джубга (Краснодарский край) — 7 ночей; Кисловодск (Ставропольский край) — 6 ночей; Пятигорск (Ставропольский край) — 6 ночей; Железноводск (Ставропольский край) — 6 ночей; Ессентуки (Ставропольский край) — 6 ночей; Феодосия (Крым) — 6 ночей.

Таким образом, Джубга закрепилась в топ‑10 популярных направлений для ноябрьского отдыха, уточнили в пресс-службе «Твил.ру».