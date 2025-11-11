На Московском шоссе в Самаре установили первую новогоднюю елку

Да, до Нового года осталось еще больше месяца, но новогоднее настроение в Самаре уже начали создавать. Праздничное дерево венчает звезда, вероятно, скоро его украсят игрушками и гирляндами. Кстати, уже не первый год в Самаре новогодние ели начинают устанавливать еще в середине ноября.