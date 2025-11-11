Ричмонд
На Московском шоссе в Самаре установили первую новогоднюю елку

Новогоднее настроение начали создавать в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Первую новогоднюю елку уже установили в Самаре. Большое праздничное дерево появилось на Московском шоссе, в районе торгового центра «Русь». Кадрами с места с «КП-Самара» поделились подписчики.

Да, до Нового года осталось еще больше месяца, но новогоднее настроение в Самаре уже начали создавать. Праздничное дерево венчает звезда, вероятно, скоро его украсят игрушками и гирляндами. Кстати, уже не первый год в Самаре новогодние ели начинают устанавливать еще в середине ноября.

Праздничное настроение немного портит то, что снега еще нет: ноябрь в этом году теплый. Но уже 13 ноября в регионе прогнозируют мокрый снег.