Продукцию из Калужской области представили на выставке в Китае

Кантонская ярмарка — самая крупная торговая площадка в Китае, ежегодно объединяющая более миллиона посетителей. Компании со всего мира посещают ее для продвижения и выхода на международный уровень продовольственных, строительных, медицинских и спортивных товаров. Всего из России в выставке, которая проходила с 31 по 4 ноября, участвовало 40 компаний.