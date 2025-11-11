Продукцию из Калужской области представили на выставке в Китае

Предприниматели Калужской области представили свои товары на международной выставке Canton Fair (Кантонская ярмарка). Помощь в подготовке и оформлении стенда оказал центр поддержки экспорта для достижения целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Кантонская ярмарка — самая крупная торговая площадка в Китае, ежегодно объединяющая более миллиона посетителей. Компании со всего мира посещают ее для продвижения и выхода на международный уровень продовольственных, строительных, медицинских и спортивных товаров. Всего из России в выставке, которая проходила с 31 по 4 ноября, участвовало 40 компаний.
От Калужской области приняли участие «Асеньевские продукты» — производитель молочных и кисломолочных продуктов, «Калужская рыбная компания» (рыбное хозяйство, специализирующееся на инкубации и реализации форели), а также Ирина Коптикова — индивидуальный предприниматель, производитель шоколада и конфет.
Шоколадная продукция из Калуги пользовалась большим спросом среди посетителей из разных стран — за первые два дня выставки Ирина Коптикова обменялась контактами с сотней потенциальных клиентов. Представитель молочной отрасли презентовал на выставке инновационный подход, который используется для изготовления протеиновой линейки товаров.
Напомним, что центр поддержки экспорта занимается организацией зарубежных бизнес-миссий с участием предпринимателей Калужской области, а также помогает компаниям подготовить стенды для участия в зарубежных выставках. По вопросам участия необходимо обращаться по номеру телефона: +7 (910) 860−01−60.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.