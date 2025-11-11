Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на россиян и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции «Единая Россия».
Проектом предлагается включить участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.