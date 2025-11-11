Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида

Госдума одобрила в I чтении проект о поддержке НКО и волонтеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на россиян и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции «Единая Россия».

Проектом предлагается включить участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше