Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году — профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).