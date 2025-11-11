Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Прощание с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым пройдет 13 ноября, сообщил университет.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
«Гражданская панихида состоится 13 ноября 2025 года в 11.00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт‑Петербургского государственного университета», — сообщается на сайте СПбГУ.
В тот же день в полдень в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание, после которого на Никольском кладбище в Свято‑Троицкой Александро‑Невской Лавре состоятся похороны Толстого.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году — профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.