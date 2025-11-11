В деревне Зелецино Нижегородской области открыли новый медицинский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли 6 ноября в деревне Зелецино Кстовского района Нижегородской области. Его построили и оснастили оборудованием в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждении созданы все условия для оказания первичной доврачебной помощи людям, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, диагностики и лечения заболеваний. По словам главного врача Кстовской центральной районной больницы Анастасии Князевой, ФАП будет обслуживать около 400 жителей деревни, из них более 50 человек — это дети и подростки. Медицинскую помощь жителям будет оказывать молодой фельдшер Кристина Князева.
Рабочее место медика оборудовано стационарным телефоном, а также компьютером с доступом к интернету и единой цифровой медицинской платформе региона. В учреждение закупили тонометр для измерения внутриглазного давления, спирометр, кольпоскоп, глюкометр, электроодеяло, стерилизатор, дефибриллятор, гинекологическое кресло и многое другое.
ФАП подключили к электроснабжению, центральному водоснабжению и водоотведению. В нем установлен дизельный генератор, который может использоваться в случае перебоев с электроэнергией. Также оборудована парковка для автотранспорта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.