В деревне Зелецино Нижегородской области открыли новый медицинский пункт

В учреждении созданы все условия для оказания первичной доврачебной помощи людям, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, диагностики и лечения заболеваний. По словам главного врача Кстовской центральной районной больницы Анастасии Князевой, ФАП будет обслуживать около 400 жителей деревни, из них более 50 человек — это дети и подростки. Медицинскую помощь жителям будет оказывать молодой фельдшер Кристина Князева.