Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый заявил, что белорусы ленятся чистить картофель

Ученый сказал, что белорусы стали есть меньше картофеля и ленятся его чистить.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько заявил, что белорусы ленятся чистить картофель. Об этом сообщает Sputnik.by.

Он уточнил, что белорусы стали меньше есть продовольственного картофеля, все чаще выбирая картофелепродукты.

— Больно об этом говорить, но иногда мы просто ленимся чистить картофель. Нам нужен картофель уже предварительно подготовленный или уже готовое блюдо из картофеля, — пояснил ученый.

Гендиректор добавил, что усилия ученых направлены не только на создание новых сортов картофеля, но и на создание тех сортов, которые будут пригодны для переработки.

Ранее ученый назвал самые популярные и урожайные сорта картошки в Беларуси.

Кроме того, Ббелорусский ученый назвал правила хранения картошки.

А еще белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка.