Ученый заявил, что белорусы ленятся чистить картофель

Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько заявил, что белорусы ленятся чистить картофель. Об этом сообщает Sputnik.by.
Он уточнил, что белорусы стали меньше есть продовольственного картофеля, все чаще выбирая картофелепродукты.
— Больно об этом говорить, но иногда мы просто ленимся чистить картофель. Нам нужен картофель уже предварительно подготовленный или уже готовое блюдо из картофеля, — пояснил ученый.
Гендиректор добавил, что усилия ученых направлены не только на создание новых сортов картофеля, но и на создание тех сортов, которые будут пригодны для переработки.
