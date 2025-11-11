В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России

Собеседница агентства отметила, что пассажирам поездов из Калининграда в Москву, где время в пути составляет не более 23 часов, стоит отключать телефон до выезда за пределы Калининградской области и включать после пересечения белорусско-российской границы. Это позволит избежать блокировки сим-карты на сутки, которая вводится в случае если она неактивна в течение 72 часов. Также в приграничных муниципалитетах региона сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала и случайно подключаться к зарубежному оператору.