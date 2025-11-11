В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России

КАЛИНИНГРАД, 11 ноя — РИА Новости. Выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты, сообщили РИА Новости в региональном министерстве цифровых технологий и связи.
Ранее в СМИ появилась информация, что калининградцы могут столкнуться с проблемами из-за временных блокировок сим-карт по возвращении из роуминга, проблемы могут возникнуть в приграничных районах, поскольку там иногда включается роуминг, а также у пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область.
«У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, действительно могут блокировать сим-карты в роуминге. Избежать этого можно, заблаговременно отключив свой телефон до пересечения государственной границы. Пассажирам поездов, следующих направлением “Москва-Калининград”, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытии в Калининград», — пояснили в региональном ведомстве.
Собеседница агентства отметила, что пассажирам поездов из Калининграда в Москву, где время в пути составляет не более 23 часов, стоит отключать телефон до выезда за пределы Калининградской области и включать после пересечения белорусско-российской границы. Это позволит избежать блокировки сим-карты на сутки, которая вводится в случае если она неактивна в течение 72 часов. Также в приграничных муниципалитетах региона сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала и случайно подключаться к зарубежному оператору.
«Чтобы исключить это (случайное подключение к оператору — ред.), необходимо установить на своем мобильном телефоне ручной режим выбора сети вместо автоматического. Запрет на автоматический роуминг также можно установить через личный кабинет на сайте оператора связи», — добавили в министерстве.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА — нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.