В Башкирии автомобиль Porsche Cayenne арестован за долги по налогам

В Башкирии у мужчины изъяли Porsche Cayenne за неуплату транспортного налога. Владелец транспортного средства накопил задолженность в размере 280 тысяч рублей.
Как пояснили в Управлении Федеральной налоговой службы по республике, автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Вернуть его владелец сможет только после полного погашения всех налоговых обязательств.
По данным ведомства, на текущий момент в регионе арестовано более 2640 объектов собственности, включая 746 автомобилей. Общая сумма задолженности по этим делам составляет 1,332 миллиарда рублей, из которых в бюджет уже поступило 474 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что за последний год количество автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей в Башкирии увеличилось на 42%.
