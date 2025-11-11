Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии автомобиль Porsche Cayenne арестован за долги по налогам

Житель республики лишился внедорожника из-за неуплаты транспортного налога.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии у мужчины изъяли Porsche Cayenne за неуплату транспортного налога. Владелец транспортного средства накопил задолженность в размере 280 тысяч рублей.

Как пояснили в Управлении Федеральной налоговой службы по республике, автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Вернуть его владелец сможет только после полного погашения всех налоговых обязательств.

По данным ведомства, на текущий момент в регионе арестовано более 2640 объектов собственности, включая 746 автомобилей. Общая сумма задолженности по этим делам составляет 1,332 миллиарда рублей, из которых в бюджет уже поступило 474 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за последний год количество автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей в Башкирии увеличилось на 42%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.