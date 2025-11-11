В Якутии отремонтировали более 82 километров региональных дорог

В республике уже улучшили участки на автомобильных дорогах «Нам» в Намском районе, «Харбалах» в Таттинском, «Оймякон» в Оймяконском, «Умнас» в Олекминском, «Кобяй» в Кобяйском, «Бетюн» в Чурапчинском, «Мухтуя» в Ленском районе. Также введены в эксплуатацию два мостовых перехода через реки Большая и Малая Черепаниха на трассе «Умнас» в Олекминском районе. Еще завершилась реконструкция моста через реку Улахан-Харыялах на 31 км автомобильной дороги «Устье-Кемпендяй» в Сунтарском районе.