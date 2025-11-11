В Якутии отремонтировали более 82 километров региональных дорог

Дорожники Якутии при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 82,6 км трасс в этом году. Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
В республике уже улучшили участки на автомобильных дорогах «Нам» в Намском районе, «Харбалах» в Таттинском, «Оймякон» в Оймяконском, «Умнас» в Олекминском, «Кобяй» в Кобяйском, «Бетюн» в Чурапчинском, «Мухтуя» в Ленском районе. Также введены в эксплуатацию два мостовых перехода через реки Большая и Малая Черепаниха на трассе «Умнас» в Олекминском районе. Еще завершилась реконструкция моста через реку Улахан-Харыялах на 31 км автомобильной дороги «Устье-Кемпендяй» в Сунтарском районе.
Отметим, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Якутске в этом году приведут в нормативное состояние 10 объектов улично-дорожной сети, из них 8 основных и 2 резервных. Всего будет отремонтировано 15,7 км дорог. Уже улучшили улицу Ленскую на участке от улицы Жорницкого до жилого дома на Ленской, 18. Также завершили укладку верхнего слоя асфальта от улицы Дежнева до Каландаришвили.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.