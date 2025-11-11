Число пострадавших при обрушении «Снежкома» в Подмосковье возросло до трех

В подмосковном Красногорске во время демонтажных работ рухнула опорная колонна бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате три человека получили травмы, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в шести квартирах. Причиной инцидента могло стать нарушение технологий демонтажа. СК РФ уже возбудил уголовное дело. Власти и подрядная организация, которую проверит прокуратура, пообещали возместить ущерб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В подмосковном Красногорске упала опорная колонна демонтируемого бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме, сообщила областная прокуратура.
Бетонная конструкция рухнула с большой высоты около полудня. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как после удара колонны о землю на дорогу вылетело огромное количество камней и земли, поднялась пыль.
~В результате обрушения конструкции три человека получили травмы~, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«Мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около “Снежкома”, — перечислил источник агентства.
Кроме того, ~различные механические повреждения получили более 140 автомобилей~, а в шести квартирах жилых домов №№ 2 и 5 по Красногорскому бульвару выбило стекла.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и криминалисты. Территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области уже возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ.
По информации ТАСС, ~к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа~ — возможно, что не были учтены особенности конструкции и материалов. Также будут рассмотрены и другие причины происшествия.
Городская прокуратура проверит соблюдение подрядной организацией ООО «Развитие» требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствие проекту сноса.
«Что за беспредел происходит?».
Мужчине, который шел рядом со «Снежкомом» в момент обрушения, перебило осколками ноги. По информации Telegram-канала Baza, прохожего «накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов». Сейчас мужчина находится в травмпункте.
~ «Апокалипсис! Сейчас вот эту колонну взрывали~ У меня повреждения — ноги все… Короче, я прямо под взрыв попал Что за беспредел происходит?» — поделился он впечатлениями после инцидента.
При обрушении колонны «Снежкома» в квартирах соседнего дома тряслась мебель, рассказала местная жительница Алиса. Она находилась в квартире вместе с сыном.
"Услышали громкий звук. Диван трясло — падение было довольно ощутимое,
хотя до «Снежкома» нам, наверное, метров 200 Было много пыли, много земли со стройки«, — поделилась она в беседе с “Газетой.Ru”.
Кроме того, в машинах, которые были припаркованы рядом с объектом, выбило стекла, уточнила Алиса.
В марте прошлого года на территории «Снежкома» также произошло обрушение конструкции. Алиса подчеркнула, что ее супруг и дети тогда чудом не пострадали.
«Перед ними в пяти метрах упала конструкция. Это засняли камеры уличного видеонаблюдения. Если бы конструкция упала ближе, это могло бы привести к плачевным последствиям. Дети очень сильно испугались, они успели отбежать вместе с папой», — добавила она.
Кто возместит ущерб?
Ущерб от обрушения оценивается в 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Представители подрядной организации и муниципальной власти намерены связаться с каждым владельцем автомобиля для оформления необходимых документов и возмещения убытков, сообщили в городской администрации.
Однако ~собственникам необходимо обратиться в полицию для фиксации обстоятельств повреждения машины~, объяснил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, сотрудник полиции должен составить протокол осмотра и взять объяснение от водителя.
Граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба, отметил он в беседе с «Газетой.Ru». Затем нужно отправить заказное письмо собственнику здания, застройщику или подрядчику с досудебным требованием о компенсации ущерба.
Если автовладелец столкнется с отказом или бездействием, ему нужно подать в суд исковое требование. С большой долей вероятности суд встанет на сторону истца и потери возместят в полном объеме, добавил юрист.
«Снежком» был открыт в 2007 году как первый в России всесезонный горнолыжный комплекс. Он прекратил свое существование в ноябре 2021 года после банкротства владельца. Затем начались демонтажные работы, в ходе которых происходили различные инциденты. В частности, в 2023-м упал башенный кран, крановщик получил травмы. А в декабре 2024-го погиб рабочий — на него упала металлическая балка.