В городе Заречном на Урале прошла акция «Ночь диспансеризации»

Третья акция «Ночь диспансеризации» прошла 24 октября с 18:00 до 23:00 при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Заречном в Свердловской области. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Первая акция проходила 29 августа с 18:00 до 02:00, вторая 26 сентября с 18:00 до 00:00. За три акции проверить здоровье в вечернее время смогли 256 человек.
Участникам были доступны многочисленные исследования. Они могли измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, флюорографию, маммографию и экспресс-анализ крови. По результатам проведенных обследований часть пациентов получила направления на дополнительные диагностические процедуры для уточнения предварительных диагнозов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.