Воронежская гимнастка выступит в Германии

Ангелина Мельникова примет участие в одном туре женской гимнастической бундеслиги.

Источник: АиФ Воронеж

15 ноября в Эслингене пройдёт тур женской гимнастической бундеслиги, в котором примет участие воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. В заявку на соревнования включены 12 гимнасток: восемь из Германии, две из Австрии, по одной — из России и из Швейцарии.

Спортсменка будет защищать цвета клуба TSV Tittmoning-Chemnitz.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира, который проходил в индонезийской Джакарте, Мельникова стала чемпионкой в личном многоборье и опорном прыжке, а также выиграла серебряную медаль в упражнении на брусьях.

Ранее трёхкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике рассказала о том, как находила мотивацию в период четырёхлетнего пропуска международных соревнований, своём главном разочаровании на ЧМ, а также о желании выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.