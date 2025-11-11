Суд конфисковал «Гелендваген» и часы Rolex у главы «Пикета»

Во вторник суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. В наказание суд частично включил срок по приговору Симоновского суда Москвы, который прошлой осенью назначил Есипову 2 года колонии за незаконную банковскую деятельность.