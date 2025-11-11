Прощание с академиком РАН Георгием Толстым пройдет 13 ноября

Накануне университет сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Как следует из материалов на сайте СПбГУ, Толстой — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он преподавал в вузе с 1952 года, среди его учеников были президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие.