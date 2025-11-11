Ричмонд
Прощание с академиком РАН Георгием Толстым пройдет 13 ноября

Гражданская панихида состоится в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым пройдет 13 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Гражданская панихида состоится 13 ноября 2025 года в 11:00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета. В 12:00 в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание», — говорится в сообщении.

Уточняется, что похоронен ученый будет на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.

Накануне университет сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Как следует из материалов на сайте СПбГУ, Толстой — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он преподавал в вузе с 1952 года, среди его учеников были президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие.

Об ученом.

Как рассказали в СПбГУ, Георгий (Юрий) Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Сразу после окончания средней школы в 1945 году он поступил в Ленинградский государственный университет и окончил его с отличием.

Многие годы он посвятил преподавательской и научно исследовательской деятельности. После обучения на юридическом факультете ЛГУ он прошел путь от аспиранта до почетного профессора университета. Толстой — автор более 200 научных трудов, включая 10 монографий.

