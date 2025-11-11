Громкое дело: Коррупция в системе образования вышла за рамки единичных случаев — теперь в поле зрения попал и Государственный университет Молдовы — задержаны 7 человек

Согласно собранным доказательствам, декан, являющийся научным руководителем и членом комиссии по защите дипломных работ (2025 год), якобы требовал и получал незаконные финансовые средства за разработку и передачу в электронном формате дипломных работ студентам факультета, которым он руководит. В то же время он якобы оказал влияние на членов специализированной комиссии, чтобы обеспечить прохождение соответствующих работ.