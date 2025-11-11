Ричмонд
Громкое дело: Коррупция в системе образования вышла за рамки единичных случаев — теперь в поле зрения попал и Государственный университет Молдовы — задержаны 7 человек

В деле фигурируют семь человек, в том числе декан факультета Государственного университета Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Национального центра антикоррупции Молдовы провели сегодня ряд обысков в рамках уголовного дела о пассивной коррупции и злоупотреблении влиянием в системе образования:

"В деле фигурируют семь человек, в том числе декан факультета Государственного университета Молдовы, директор колледжа в столице, два посредника и три студента.

Согласно собранным доказательствам, декан, являющийся научным руководителем и членом комиссии по защите дипломных работ (2025 год), якобы требовал и получал незаконные финансовые средства за разработку и передачу в электронном формате дипломных работ студентам факультета, которым он руководит. В то же время он якобы оказал влияние на членов специализированной комиссии, чтобы обеспечить прохождение соответствующих работ.

В результате обысков, проведенных в домах и офисах причастных лиц, сотрудники центра и прокуроры изъяли документы, электронные носители, дипломы и денежные суммы, происхождение которых предстоит установить. Подозреваемые будут допрашиваться, оставаясь на свободе".

И тут снова возникли аллюзии на скандал вокруг фальшивых дипломов Государственного университета медицины Молдовы.

Напомним, что ранее директор Теоретического лицея имени Георге Асаки в Кишиневе и представитель экономического агента были задержаны сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Их подозревают в хищении средств, пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Заместитель руководителя учреждения находится под следствием, оставаясь на свободе.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

