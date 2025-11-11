Санслужба сняла с продажи 12 тонн просрочки после проверки 823 точек общепита в Минске

Санслужба сняла с продажи 12 тонн просрочки, проверив 823 точки общепита Минска. Подробности рассказали в пресс-службе Минской городской санитарно-эпидемиологической службы.
С начала 2025 года специалисты проверили 823 объекта общепита. Под проверку попали крупные рестораны, студенческие столовые, небольшие кофейни, заготовочные цеха. Оценивалось санитарное состояние, условия хранения продуктов, а также документация и соблюдение персоналом правил гигиены. Нарушения нашли в большинстве объектов.
Наиболее частыми оказались реализация продукции без маркировки или с истекшим сроком годности, использование поврежденного инвентаря и посуды, нарушение температурного режима и правил хранения продуктов и ряд других.
В пресс-службе отметили, что итогом масштабной проверки стал запрет на реализацию 11 791,9 килограмма некачественных продуктов. Кроме того, было выдано 225 предписаний, а штрафы получили 237 юридических и должностных лиц.
