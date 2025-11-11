Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области опровергли информацию об отключении интернета до конца СВО

В Ульяновской области не собираются отключать мобильный интернет до конца спецоперации на Украине. Ограничения коснутся только критически важных объектов спецназначения, сообщил Telegram-канал ульяновского Центра управления регионом (ЦУР).

Источник: Игорь Генералов/ТАСС

В ЦУРе пояснили, что отключение интернета у спецобъектов Ульяновской области необходимо для усиления мер безопасности. Аналогичные ограничения, напомнили в пресс-службе, действуют во всех регионах страны постоянно, а не только во время введения режима беспилотной опасности или ударов БПЛА.

Сегодня некоторые СМИ и Telegram-каналы стали распространять информацию о том, что Ульяновская область останется без мобильного интернета до конца СВО. Пресс-служба ЦУРа уточнила, что фейк возник из-за неверной интерпретации итогов пресс-конференции с министром цифрового развития региона Олегом Ягфаровым. По его словам, речь идет о «расширении радиуса отключения вокруг объектов специального назначения». Ситуация не изменится до окончания спецоперации, подчеркнул министр.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше