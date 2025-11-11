Турпоток в Тверскую область летом 2025 года вырос на 20%

Туристический поток в Тверскую область с мая по август составил более 1,5 млн человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. Это соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
Верхневолжье привлекает туристов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов страны. Наиболее популярными в летний период у туристов традиционно стали территории, расположенные вблизи водоемов. Это Весьегонский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Пеновский и Торопецкий округа. На протяжении всего сезона отели были загружены более чем на 90%. Основной рост туристического потока приходился на отдых на природе в глэмпингах и кемпингах.
При региональной поддержке в области создаются новые туристические объекты. За последнее время в Твери открылись Дом-музей необычных коллекций, музей-мастерская тверской карамели «Гриняшкино», Музей исторического источника и Музей тверских карел. В Ржеве заработал музей истории архитектуры города. В Торжке — Музей русского фарфора. В области уже насчитывается более 190 подобных учреждений культуры.
Растет и уровень сервиса и гостеприимства. Тверская область входит в тройку лидеров по обязательной аттестации гидов-экскурсоводов в Центральном федеральном округе. На сегодняшний день в Верхневолжье ее прошли 329 человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.