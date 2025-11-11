Турпоток в Тверскую область летом 2025 года вырос на 20%

Верхневолжье привлекает туристов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов страны. Наиболее популярными в летний период у туристов традиционно стали территории, расположенные вблизи водоемов. Это Весьегонский, Калязинский, Конаковский, Кимрский, Осташковский, Пеновский и Торопецкий округа. На протяжении всего сезона отели были загружены более чем на 90%. Основной рост туристического потока приходился на отдых на природе в глэмпингах и кемпингах.