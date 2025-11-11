В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Оренбург, Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что️ в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета, выполнявших рейсы в Уфу.