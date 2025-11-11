В Ростовской области отметили кадровый голод в медицине, также нужны рабочие

Оказалось, что в регионе сохраняется активный спрос на дворников, токарей, фрезеровщиков, маляров и штукатуров, врачей и слесарей. При этом острее всего кадровое голодание ощущается в медицине и рознице, в этих сферах отметили рост до 3,2 и 2,4 резюме на вакансию, но этого мало — нормальный показатель должен варьироваться от 4 до 8 резюме.