В Ростовской области отметили кадровый голод в медицине, также нужны рабочие

В Ростовской области продолжают фиксировать нехватку кадров в некоторых профессиях. Наиболее дефицитных специалистов в октябре 2025 года перечислили в исследовании hh.ru.
Оказалось, что в регионе сохраняется активный спрос на дворников, токарей, фрезеровщиков, маляров и штукатуров, врачей и слесарей. При этом острее всего кадровое голодание ощущается в медицине и рознице, в этих сферах отметили рост до 3,2 и 2,4 резюме на вакансию, но этого мало — нормальный показатель должен варьироваться от 4 до 8 резюме.
Самую высокую медианную зарплату предлагали в октябре машинистам (160 тысяч рублей). Также высокую оплату труда работодатели обещали курьерам (152,7 тысячи рублей), электромонтажникам (150,1 тысяч рублей), монтажникам (144,5 тысячи рублей) и токарям (129,5 тысячи рублей).
— В топ самых дефицитных и востребованных профессионалов вошли в основном представители различных рабочих и технических специальностей. В этих сферах продолжается рост зарплат, он и в дальнейшем будет сохранять опережающие темпы, — прокомментировала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
