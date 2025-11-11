Ученые предупредили о смертельной опасности мытья сырой курицы

«Несмотря на то, что можно услышать в интернете или увидеть в блогах, мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне», — заявил заместитель председателя совета, доцент Джулиан Кокс. — «Во время промышленной переработки мясо уже проходит санитарную обработку, а дополнительное мытье на домашней кухне лишь разбрызгивает микробы. Достаточно просто тщательно прожарить курицу до 75 градусов, проверив температуру мясным термометром в самой толстой части».