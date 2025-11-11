Впервые за 20 лет: россиян ждёт самая короткая рабочая зима

По три дня россияне будут отдыхать пять раз: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Ко Дню защитника Отечества выходные будут с 21 по 23 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта. В мае отдых будет разделён на два отрезка: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. А на День России граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня.