Клинический психолог объяснила, почему люди превращаются в маньяков

«Этот спектр эмоций, который он получает во время убийства, он не может потом получить ни от каких других действий, поступков, явлений в жизни. Поэтому, как правило, уже после первого убийства начинает формироваться зависимость», — подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».
Она отметила, что большинство серийных преступников пережили в детстве насилие в семье и проявляли жестокость к животным. Массовые убийцы часто формируются на основе триады: чувства неполноценности, компенсируемого манией величия, и тотальной социальной изоляции, причём многие демонстрируют предупреждающие сигналы в виде рисунков на тему смерти и увлечения оружием.
Хотя лишь единицы из жертв насилия становятся преступниками, предотвратить даже такие случаи можно через внимание к тревожным сигналам со стороны родителей и педагогов. При этом окончательный выбор совершить преступление остаётся личной ответственностью каждого, заключила эксперт.