Клинический психолог объяснила, почему люди превращаются в маньяков

«Этот спектр эмоций, который он получает во время убийства, он не может потом получить ни от каких других действий, поступков, явлений в жизни. Поэтому, как правило, уже после первого убийства начинает формироваться зависимость», — подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».