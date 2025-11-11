Евгения Медведева объявила о помолвке

25-летняя фигуристка и 24-летний танцор познакомились во время участия в проекте «Звездные танцы», где они танцевали в паре. Позже они признавались, что Гайнутдинов в проекте участвовать не хотел, а Медведева изначально согласилась на этот эксперимент, думая, что выступать будет сольно. В недавнем интервью они признались, что их «эксперимент» длится уже год.