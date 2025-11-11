Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с российским танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Известием она поделилась в социальных сетях.
Медведева опубликовала в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором видно, как возлюбленный фигуристки делает ей предложение и произносит трогательную речь. Ролик Евгения подписала словами «Делимся с вами сокровенным».
25-летняя фигуристка и 24-летний танцор познакомились во время участия в проекте «Звездные танцы», где они танцевали в паре. Позже они признавались, что Гайнутдинов в проекте участвовать не хотел, а Медведева изначально согласилась на этот эксперимент, думая, что выступать будет сольно. В недавнем интервью они признались, что их «эксперимент» длится уже год.
С кольцом на безымянном пальце фигуристка была замечена на этапе российского Гран-при в Казани, состоявшемся 8 ноября на минувшей неделе. Тогда Евгения не дала никаких комментариев по этому поводу.
Чем известен Ильдар Гайнутдинов
Ильдар Гайнутдинов — это известный современный танцовщик, солист театра Todes, лауреат множества конкурсов, участник телевизионных проектов. Три года назад начал свой балетный путь в балетном театре в «Фавне» Сиди Ларби Шеркауи. В настоящее время 24-летний танцор выступает с артистами балета и уже успел примерить на себя роль Воланда в репертуарном спектакле Большого театра «Мастер и Маргарита». По его признанию, балетом он хотел заниматься всегда.