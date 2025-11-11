«Красавик», «Умка», «Водар», «Боярский». Ученый сказал про новые сорта картофеля в Беларуси

Ученый назвал два новых ранних сорта картофеля: «Красавик» с розовой окраской и бело-желтый сорт «Умка». Его урожай можно собирать уже в начале июля. Маханько, говоря о новых сортах, также назвал среднеспелый «Водар». По его словам, данный сорт имеет отличные вкусовые качества и его можно использовать для приготовления сухого картофельного пюре.