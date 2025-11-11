Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Красавик», «Умка», «Водар», «Боярский». Ученый сказал про новые сорта картофеля в Беларуси

Ученый сказал, зачем Беларуси понадобился свой «Боярский».

Источник: Комсомольская правда

Ученый сказал, зачем Беларуси понадобился свой «Боярский». Подробности озвучил Генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. Об этом пишет Sputnik.by.

Ученый назвал два новых ранних сорта картофеля: «Красавик» с розовой окраской и бело-желтый сорт «Умка». Его урожай можно собирать уже в начале июля. Маханько, говоря о новых сортах, также назвал среднеспелый «Водар». По его словам, данный сорт имеет отличные вкусовые качества и его можно использовать для приготовления сухого картофельного пюре.

Генеральный директор заметил, что в стране не забывают и о крахмальной отрасли, для которой будет пригоден новый сорт картошки «Боярский». У него хорошая урожайность и высокое содержание крахмала.

Ранее ученый назвал самые популярные и урожайные сорта картошки в Беларуси.

Кроме того, белорусский ученый назвал правила хранения картошки.

А еще белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка.

Вместе с тем ученый заявил, что белорусы ленятся чистить картофель.