В башкирской деревне Новопетровское открыли новый медицинский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Новопетровское Зианчуринского района Республики Башкортостан. Его возвели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждение построили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В ФАПе есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
«В ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревень Новопетровское и Русская Ургинка, общей численностью населения 675 человек, из них 142 — дети. Я искренне рада, что у них появилась возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении», — отметила фельдшер Аниса Завалихина, которая посвятила медицине более 26 лет.
Благодаря проекту «Цифровой ФАП» жителям теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом крупного учреждения и направить медицинские данные в другую организацию на консультацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.