В ИПЭЭ РАН призвали высадить иву и кубышки для сохранения бобров на Бобровом острове

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) провел полевое исследование Бобрового острова в Нагатинском затоне на юге Москвы. Ученые призвали сохранить обитающую на острове семью бобров, очистив остров от мусора, углубив дно вдоль берега и высадив осины, ивы и кубышки, заявил ТАСС руководитель центра трансфера технологий ИПЭЭ РАН Андрей Зайцев.
«Для того, чтобы бобры продолжали жить на острове и чувствовали себя комфортно, важно высадить растения, которые им особенно по вкусу. Речь идет не только об осине и иве на самом острове, но и о водных растениях, таких как кубышка и рогоз. Обычно на Бобровом острове редко бывают люди — сюда невозможно добраться, так как нет транспортной доступности. Но иногда на Бобровый остров приезжают для несанкционированных пикников, что негативно сказывается на природе. Сейчас кормовая база для бобров сокращается из-за того, что непрошеные гости острова варварски рубят деревья на дрова и лавочки, а также уничтожают растения во время отдыха», — сказал ученый.
По его словам, в настоящее время на острове постоянно живет одна семья бобров численностью до шести особей, еще заплывают кормиться две-три особи-одиночки. Рост популяции этих животных на острове ограничен. Бобры — территориальные звери, которые живут семьями и используют определенный участок берега протяженностью в несколько сотен метров.
«Чтобы сохранить популяцию бобров, остров нужно очистить от мусора и создать для животных комфортную среду — с богатыми запасами деревьев, кустарников и травянистых растений, которые служат им пищей, с достаточной глубиной воды и профилем берега, чтобы они могли построить свои норы. В таком случае бобры будут чувствовать себя прекрасно даже при появлении на острове, например, каких-то построек и новых посетителей. Есть множество примеров того, как бобры и люди могут мирно сосуществовать на одной территории. Это возможно, когда деятельность бобров концентрируется на специальных участках с высаженной для них кормовой базой, а доступ людей туда ограничен», — добавил Зайцев.
Исследование ИПЭЭ РАН показало, что почти все встреченные на острове осины, которыми наиболее активно питаются бобры, либо уже повалены, либо имеют следы зубов и могут быть повалены уже этой зимой. Условия жизни на острове для бобров будут только ухудшаться, поэтому необходимо принять меры по их улучшению — убрать мусор, высадить наиболее привлекательные для бобров растения, а также углубить дно около берега, чтобы животные могли выкопать себе дополнительные норы.
«С советских времен остров был заброшенной площадкой для хранения стройматериалов, входя в погрузочно-разгрузочную систему Южного порта. Остров сейчас находится в запущенном состоянии — присутствует много мусора, в том числе крупногабаритного (покрышки, арматура, разбитые аккумуляторы), нелегальные постройки и другие следы от незаконных пикников. Особенно загрязнено внутреннее озеро. Обновление и развитие территории острова поможет сохранить популяцию животных. Оставить остров нетронутым означает потерять живущих там сейчас животных: когда кормовая база для них окончательно иссякнет, они покинут остров, из-за чего могут даже погибнуть», — считает Зайцев.