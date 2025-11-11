В ИПЭЭ РАН призвали высадить иву и кубышки для сохранения бобров на Бобровом острове

«Для того, чтобы бобры продолжали жить на острове и чувствовали себя комфортно, важно высадить растения, которые им особенно по вкусу. Речь идет не только об осине и иве на самом острове, но и о водных растениях, таких как кубышка и рогоз. Обычно на Бобровом острове редко бывают люди — сюда невозможно добраться, так как нет транспортной доступности. Но иногда на Бобровый остров приезжают для несанкционированных пикников, что негативно сказывается на природе. Сейчас кормовая база для бобров сокращается из-за того, что непрошеные гости острова варварски рубят деревья на дрова и лавочки, а также уничтожают растения во время отдыха», — сказал ученый.