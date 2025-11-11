В жилые дома Байкальска вернули горячую воду и отопление

Напомним, около полудня 11 ноября почти четыре тысячи жителей Байкальска остались без удобств из-за коммунальной аварии. Под отключение попали два социально-значимых объекта, 110 многоквартирных и 51 частный дом, в которых проживает 1477 детей. На место аварии направили бригаду из шести специалистов.