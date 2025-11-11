Ричмонд
В жилые дома Байкальска вернули горячую воду и отопление

Устранен порыв на теплотрассе в микрорайонах Южный, Красный Ключ и МСЧ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В жилые дома Байкальска вернули горячую воду и отопление. Об этом в своем телеграмм-канале сообщили мэр города Василий Темгеневский.

— Устранен порыв на теплотрассе в микрорайонах Южный, Красный Ключ и МСЧ. Ремонт завершен в 18:00, — пояснил глава города Байкальска.

На данный момент идет заполнение системы теплоснабжения, в скором времени возобновится подача горячей воды.

Напомним, около полудня 11 ноября почти четыре тысячи жителей Байкальска остались без удобств из-за коммунальной аварии. Под отключение попали два социально-значимых объекта, 110 многоквартирных и 51 частный дом, в которых проживает 1477 детей. На место аварии направили бригаду из шести специалистов.

