Первые случаи гриппа выявили в Ростовской области

Первые единичные случаи гриппа зафиксировали в Ростовской области в течение прошлой недели, с 3 по 9 ноября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений. На Дону также продолжают циркулировать негриппозные вирусы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, — отмечают специалисты.
Всех жителей Дона просят пройти вакцинацию от гриппа, предсезонная прививочная кампания еще не завершена. К 6 ноября свое здоровье защитили уже более 1,8 млн человек или 43,5% от численности населения. Неблагоприятных реакций после вакцинации не зафиксировали.
Напомним, прививку можно сделать в медицинской организации по месту проживания. Детей и подростков должны прививать в образовательных учреждениях.
