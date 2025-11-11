Ричмонд
Первые случаи гриппа выявили в Ростовской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Дону пока не превышает норму, но всех просят привиться.

Источник: Комсомольская правда

Первые единичные случаи гриппа зафиксировали в Ростовской области в течение прошлой недели, с 3 по 9 ноября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

— Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений. На Дону также продолжают циркулировать негриппозные вирусы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, — отмечают специалисты.

Всех жителей Дона просят пройти вакцинацию от гриппа, предсезонная прививочная кампания еще не завершена. К 6 ноября свое здоровье защитили уже более 1,8 млн человек или 43,5% от численности населения. Неблагоприятных реакций после вакцинации не зафиксировали.

Напомним, прививку можно сделать в медицинской организации по месту проживания. Детей и подростков должны прививать в образовательных учреждениях.

