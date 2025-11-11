Первые случаи гриппа выявили в Ростовской области

Всех жителей Дона просят пройти вакцинацию от гриппа, предсезонная прививочная кампания еще не завершена. К 6 ноября свое здоровье защитили уже более 1,8 млн человек или 43,5% от численности населения. Неблагоприятных реакций после вакцинации не зафиксировали.