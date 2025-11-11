В Омске хотят бороться с незаконными парковками круглосуточно

В Омске планируют расширить временные рамки фиксации незаконных парковок — вплоть до круглосуточного контроля. Сейчас мониторинг нарушений ведется с 9:00 до 17:00, однако, по мнению депутатов, именно в этот период большинство автомобилистов отсутствуют во дворах, что сводит эффективность системы к минимуму.
На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка обсудили рост жалоб жителей на парковки на газонах, клумбах и детских площадках. Современная система фиксации нарушений — АПК «Паркнет» — позволяет взыскать около 12 миллионов рублей штрафов в год, но потенциальные поступления могли бы быть втрое выше при более полном охвате.
«Текущее ограничение по времени значительно снижает эффективность привлечения нарушителей к ответственности, — пояснил Козловский. — Комитет намерен проработать приобретение собственных устройств фиксации и увеличение их количества, чтобы расширить период контроля и повысить число привлеченных к административной ответственности».
Также депутаты рассматривают возможность повышения размера штрафов за парковку на зеленых зонах. Эта мера призвана усилить дисциплину среди автовладельцев и сохранить благоустроенное городское пространство.
По словам Козловского, решение проблемы важно не только с финансовой точки зрения, но и с позиции общественного блага: незаконные парковки портят городскую среду и создают угрозу для безопасности пешеходов.
Ранее мы писали, что в Омске проверяют информацию о халатности из-за опасной траншеи во дворе.