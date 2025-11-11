В Омске хотят бороться с незаконными парковками круглосуточно

На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка обсудили рост жалоб жителей на парковки на газонах, клумбах и детских площадках. Современная система фиксации нарушений — АПК «Паркнет» — позволяет взыскать около 12 миллионов рублей штрафов в год, но потенциальные поступления могли бы быть втрое выше при более полном охвате.