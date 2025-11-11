Всего 56 из 90 зимних дней проведут воронежцы на работе

Жители Воронежской области в предстоящую зиму будут трудиться всего 56 дней из 90, что является самым коротким рабочим периодом за последние два десятилетия. Об этом сообщает ТАСС.
Как правило, на декабрь, январь и февраль приходится 57−58 рабочих дней, в том числе в високосные годы.
Причиной короткой рабочей зимы в этом году являются продолжительные новогодние каникулы. С учётом 31 декабря их длительность составит 12 дней.
