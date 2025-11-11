Ричмонд
Всего 56 из 90 зимних дней проведут воронежцы на работе

Такой показатель не наблюдался последние 20 лет.

Источник: АиФ Воронеж

Жители Воронежской области в предстоящую зиму будут трудиться всего 56 дней из 90, что является самым коротким рабочим периодом за последние два десятилетия. Об этом сообщает ТАСС.

Как правило, на декабрь, январь и февраль приходится 57−58 рабочих дней, в том числе в високосные годы.

Причиной короткой рабочей зимы в этом году являются продолжительные новогодние каникулы. С учётом 31 декабря их длительность составит 12 дней.

Ранее vrn.aif.ru сообщал, что в 2026 году воронежцев ждут 119 дней отдыха.