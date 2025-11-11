В Иванове пройдет конференция о фермерских продуктах

Предпринимателей Ивановской области приглашают принять участие в конференции «Маркетинг фермерского продукта. Аналитика. Рекомендации. Прогнозы 2026», которая состоится 19 ноября в Иванове. Проведение подобных событий соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона.
На встрече участники разберутся в текущей ситуации и тенденциях развития рынка фермерских продуктов. Они познакомятся с результатами социологического исследования предпочтений жителей Ивановской области на октябрь 2025 года и выяснят поведенческие модели и критерии выбора потребителями. Также участники узнают, как разработать и успешно продать востребованную продукцию. Предприниматели определят наиболее эффективные каналы взаимодействия с целевой аудиторией.
На мероприятии выступят директор направления свежих продуктов сети «Азбука вкуса» Дмитрий Илюкевич и основатель и руководитель проекта по обучению продажам и переговорам Efcom.pro Светлана Желтова. Также спикерами станут исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Николай Давыдов, основатель и руководитель маркетингового агентства «БюроСМ» Юлия Майструк и маркетолог группы компаний «РИАТ» Елена Лыскова.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. Встреча состоится с 10:30 до 14:00 по адресу: ул. Советская, д. 29 — Музейно-выставочный центр.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.