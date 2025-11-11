В Иванове пройдет конференция о фермерских продуктах

На встрече участники разберутся в текущей ситуации и тенденциях развития рынка фермерских продуктов. Они познакомятся с результатами социологического исследования предпочтений жителей Ивановской области на октябрь 2025 года и выяснят поведенческие модели и критерии выбора потребителями. Также участники узнают, как разработать и успешно продать востребованную продукцию. Предприниматели определят наиболее эффективные каналы взаимодействия с целевой аудиторией.