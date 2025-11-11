Ричмонд
ясно
Главные новости к вечеру 11 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 ноября 2025 года.

Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31

Источник: РИА "Новости"

Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ВКС России нанесли удар по Украине в ответ на попытку вербовки летчиков

Источник: РИА "Новости"

ФСБ сообщила об ударе ВКС России по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР в Броварах и аэродрому Староконстантинов. Операция стала ответом на попытку Киева угнать российский истребитель МиГ-31.

НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики

Источник: Reuters

В деле о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу, пять фигурантов задержаны. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности

Источник: РИА "Новости"

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

27 россиян пострадали в ДТП в Египте

Источник: РИА "Новости"

На трассе Рас-Гариб — Хургада произошло столкновение автобуса с туристами и грузовика. В результате погибли двое и ранены 39 человек. Большая часть пострадавших — это граждане России.

МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
