Главные новости к вечеру 11 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 ноября 2025 года.
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31
Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
ВКС России нанесли удар по Украине в ответ на попытку вербовки летчиков
НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики
В деле о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу, пять фигурантов задержаны. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности
27 россиян пострадали в ДТП в Египте
На трассе Рас-Гариб — Хургада произошло столкновение автобуса с туристами и грузовика. В результате погибли двое и ранены 39 человек. Большая часть пострадавших — это граждане России.