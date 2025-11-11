Разработана система электрического «удаления» льда с поверхностей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Американские физики обнаружили, что тонкие прослойки льда можно «удалить» с поверхности стекла или металла исключительно при помощи силы электричества, используя набор медных электродов и источник высокого напряжения. Это позволит снизить расходы химикатов и энергии на защиту воздушных суден и лобового стекла автомобилей от обледенения, сообщила пресс-служба Технологического университета Виргинии (VT).
«Проведенные нами опыты дают надежду на то, что в ближайшей перспективе технология электростатического удаления льда с поверхностей позволит создать дешевые, экологически безопасные и экономичные способы защиты поверхностей от обледенения. Для этого нам необходимо дополнительно снизить утечки заряда, подобрать оптимальное расположение электродов и провести опыты с более высокими напряжениями», — заявил доцент VT Джонатан Борейко, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Как отмечают физики, проблема обледенения является одной из самых больших угроз для безопасности авиаполетов и движения автотранспорта. Сейчас для предотвращения формирования льда на обшивке воздушных суден, а также на поверхности лобового стекла автомобилей, используются различные химикаты, мешающие формированию кристаллов льда, а также системы обогрева, расходующие много энергии на поддержание плюсовой температуры.
Несколько лет назад физики из США обратили внимание на то, что в процессе замерзания воды возникают кристаллы льда, в которых положительные и отрицательные заряды распределены неравномерным образом. Это натолкнуло их на мысль, что приложение достаточно высокого напряжения заставит эти кристаллы «оторваться» от поверхности, на которой растет прослойка льда, что защитит ее от обледенения.
Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили набор медных электродов и проследили за тем, как с ними взаимодействовали микроскопические кристаллы льда, растущие на пластине из стекла, металла и на специальной водоотталкивающей супергидрофобной поверхности. Эти опыты показали, что даже без приложения напряжения на медный электрод «перепрыгивало» около 15% кристаллов льда, тогда как приложение поля с напряженностью в 120−550 вольт приводило к удалению 40−50% его зерен.
Приложение более мощного напряжения ослабляло этот эффект, что ученые связывают с усилением утечки зарядов из толщи льда на покрываемую им поверхность. В ближайшее время физики планируют решить эту проблему, что позволит им повысить напряжение и добиться еще более эффективного удаления льда с защищаемой поверхности с нулевым расходом химикатов и минимальными расходами электричества.