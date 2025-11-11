Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта

«Как сообщили СМИ, она уже 28 лет живет без паспорта, а ее трое детей тоже имеют не все документы. Выяснилось, что Вера родилась в 1997 году в Ростовской области, но до сих пор не имеет свидетельства о рождении — только справку из роддома. При этом двое ее детей ранее получили свидетельства о рождении в Воронежской области, а один — в Ростовской», — написала она.