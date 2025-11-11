Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением тепла в 53 домах в Ростове

В Первомайском районе Ростова-на-Дону взяли на контроль ситуацию с отключением тепла в 53 жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Контролируются восстановление прав жителей, оставшихся без теплоснабжения, а также сроки подключения отопления. Организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, жилые многоквартирные дома в Первомайском районе донской столицы остались без отопления из-за дефекта на теплотрассе. Ремонт начали сегодня, 11 ноября.
Под отключение на период восстановительных работ попали здания, расположенные в границах улиц Веры Пановой — Металлургической — Воровского и проспекта Сельмаш. Ориентировочное время выхода на штатный режим теплоснабжения — 20 часов 11 ноября.
