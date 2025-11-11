Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Численность многодетных семей в России выросла на 8,8% с начала этого года, их стало 2,9 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Уже с начала этого года численность многодетных семей в России увеличилась на 8,8%. Их стало 2,9 миллиона», — сказала Голикова во время объявления номинаций и состава жюри первой национальной премии «Большая семья России».
Она отметила, что с начала года на 300 тысяч человек выросло число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, оно составило 9,2 миллиона человек.