В Губкине Белгородской области прошел субботник на 17 площадках города

Мероприятие прошло в скверах, парках и на центральных улицах. В субботнике приняли участие сотни губкинцев. Особенно активно проявили себя сотрудники различных учреждений и предприятий. Например, на улице Ленина работали около 30 специалистов ветеринарной службы. А в сквере на улице Советской наводили порядок представители учреждений культуры. Значительный вклад в озеленение города внесли и участники субботника, высадившие около 350 молодых деревьев на специально подготовленных площадках, например, на Аверинском проезде и на территории «Чудо-Юдо-Града».