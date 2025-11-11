В Губкине Белгородской области прошел субботник на 17 площадках города

Масштабный экологический субботник прошел 1 ноября в Губкине в Белгородской области на 17 площадках города. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Мероприятие прошло в скверах, парках и на центральных улицах. В субботнике приняли участие сотни губкинцев. Особенно активно проявили себя сотрудники различных учреждений и предприятий. Например, на улице Ленина работали около 30 специалистов ветеринарной службы. А в сквере на улице Советской наводили порядок представители учреждений культуры. Значительный вклад в озеленение города внесли и участники субботника, высадившие около 350 молодых деревьев на специально подготовленных площадках, например, на Аверинском проезде и на территории «Чудо-Юдо-Града».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.