Во Владимирской области открыли еще один семейный МФЦ

Семейный МФЦ открыли 6 ноября в городе Кольчугино Владимирской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.
В учреждении можно получить консультацию и помощь от квалифицированных специалистов по различным вопросам. Прием ведут юристы, психологи, социальные работники и другие эксперты, готовые оказать поддержку в решении сложных жизненных ситуаций. За помощью в МФЦ может обратиться любая семья. Теперь в регионе 13 таких центров.
На открытии для детей работали творческие площадки, были организованы игры с ростовыми куклами и занятия с психологом. Семьи посетили фотовыставку волонтерского центра «Добрые сердца». Перед гостями выступили юные таланты с музыкальными номерами. Семейный МФЦ работает по адресу: ул. 3-го Интернационала, д. 40. По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (492) 452−29−55.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.