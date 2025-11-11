Во Владимирской области открыли еще один семейный МФЦ

В учреждении можно получить консультацию и помощь от квалифицированных специалистов по различным вопросам. Прием ведут юристы, психологи, социальные работники и другие эксперты, готовые оказать поддержку в решении сложных жизненных ситуаций. За помощью в МФЦ может обратиться любая семья. Теперь в регионе 13 таких центров.