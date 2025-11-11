Проект охраны здоровья студенческой молодежи запустят в Ростовской области

В Ростовской области собираются запустить проект по охране здоровья студенческой молодежи. Эту инициативу поддержал губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в пресс-службе главы региона.
Планы и задачи будущей работы на встрече с губернатором озвучила замглавы области Олеся Старжинская. Чиновник уточнила, что проект называется «Здоровье будущего: твой выбор сегодня», его реализуют в рамках национального проекта «Семья». Главная цель — воспитать у молодежи ответственное отношение к собственному здоровью.
Студентов вузов намерены пригласить на анкетирование и на профилактический медицинский осмотр. Это поможет выявить возможные заболевания на ранних стадиях и определить факторы риска.
Первыми участниками программы будут студенты РостГМУ. Будущие медики смогут проверить свое здоровье с 17 по 30 ноября. Каждый получит персональные рекомендации врачей. С января 2026 года проект собираются расширить на другие донские вузы.
— Проект значимый, он — про здоровье будущих мам и пап, и к нему надо относиться бережно. Конечно, ранняя диагностика среди студентов позволит выявить какие-то проблемы, факторы риска. Предлагаю обсудить это начинание с ректорами, уверен, они поддержат программу, — сказал Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что демографическая политика остается среди приоритетных направлений, и поручил организовать всю необходимую подготовительную работу для успешного старта проекта.
