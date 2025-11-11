Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект охраны здоровья студенческой молодежи запустят в Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь поддержал проект по охране здоровья молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области собираются запустить проект по охране здоровья студенческой молодежи. Эту инициативу поддержал губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в пресс-службе главы региона.

Планы и задачи будущей работы на встрече с губернатором озвучила замглавы области Олеся Старжинская. Чиновник уточнила, что проект называется «Здоровье будущего: твой выбор сегодня», его реализуют в рамках национального проекта «Семья». Главная цель — воспитать у молодежи ответственное отношение к собственному здоровью.

Студентов вузов намерены пригласить на анкетирование и на профилактический медицинский осмотр. Это поможет выявить возможные заболевания на ранних стадиях и определить факторы риска.

Первыми участниками программы будут студенты РостГМУ. Будущие медики смогут проверить свое здоровье с 17 по 30 ноября. Каждый получит персональные рекомендации врачей. С января 2026 года проект собираются расширить на другие донские вузы.

— Проект значимый, он — про здоровье будущих мам и пап, и к нему надо относиться бережно. Конечно, ранняя диагностика среди студентов позволит выявить какие-то проблемы, факторы риска. Предлагаю обсудить это начинание с ректорами, уверен, они поддержат программу, — сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что демографическая политика остается среди приоритетных направлений, и поручил организовать всю необходимую подготовительную работу для успешного старта проекта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше