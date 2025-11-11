Ричмонд
Свердловские зоозащитники ищут пса, пропавшего на трассе Томск-Мариинск

Уральские активисты разыскивают пса, которого везли по трассе Томск-Мариинск.

Источник: благотворительный фонд «ЗООЗашита»

Свердловские зоозащитники участвуют в поисках пса, пропавшего на трассе Томск — Мариинск. Серый породистый веймаранер по кличке Гилай был транспортирован из Новосибирска. Об этом сообщают в телеграм-канале благотворительного фонда «ЗООЗашита».

Активисты не исключают, что кто-то подобрал и увез пса.

— Хозяин его ищет днями и ночами с группой волонтеров. Были использованы все методы: от тепловизоров, квадрокоптеров, фотоловушек и прочесывании местности. Результата это не дало. Просьба откликнуться, нашедшего ждет вознаграждение, — сообщают зоозащитники.

Свердловские волонтеры просят откликнуться тех, кто знает где может находиться пес. Вернувшему собаку хозяину готовы заплатить 150 тысяч рублей в качестве вознаграждения.