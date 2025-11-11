Цикл эколого-просветительских мероприятий прошел в Новороссийске

Сотрудники дирекции природных парков Краснодарского края организовали цикл эколого-просветительских мероприятий в Новороссийске. Работы по охране окружающей среды проводят в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Мероприятия организовали в честь пятилетнего юбилея природного парка «Маркотх». Специалисты учреждения провели встречи со студентами Финансового университета при правительстве РФ и Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического университета. Ребята узнали об уникальных природных комплексах, охраняемых видах флоры и фауны.
Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса, который был организован ко дню рождения парка. Ими стали 11 учеников школ Новороссийска и Геленджика в номинациях пейзажная фотография, макросъемка объектов живой природы, экологический плакат, экологическое эссе. Все они получили дипломы, сувениры и книги о заповедной природе края.
Также организовали мобильную экспозицию, включающую 12 фотографий с видами особо охраняемой природной территории «Маркотх». Она была представлена в Финансовом университете при правительстве РФ, Дворце творчества детей и молодежи им. Н. И. Сипягина и Новороссийском международном центре моряков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.