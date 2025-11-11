В селе Вязовом Тамбовской области преобразили Дом культуры

Дом культуры отремонтировали в ходе реализации национального проекта «Семья» в селе Вязовом Жердевского муниципального округа Тамбовской области. Об этом сообщили в администрации округа.
В учреждении заменили кровлю, утеплили стены и установили новые оконные блоки. Также там сделали новые входные и межкомнатные двери, выполнили наружную отделку фасада. Рабочая бригада сельскохозяйственного производственного кооператива «Савальский» сделала входную зону и уложила тротуарную плитку.
«Для нас важно, чтобы у жителей села было комфортное пространство для творчества и отдыха. Уверен, что обновленный Дом культуры станет центром притяжения для всех поколений», — сообщили глава кооператива Сергей Тетюхин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.