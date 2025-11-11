В Чебоксарах пройдет предновогодняя ярмарка мастеров «Мой бизнес. BAZAR»

Традиционная предновогодняя ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «Мой бизнес. BAZAR» состоится 29 и 30 ноября в Чебоксарах. Мастерам предоставят бесплатные торговые места при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» региона.
Торговая площадка развернется в агромаркете «Пехет» и станет местом встречи талантливых ремесленников и всех, кто ищет оригинальные подарки к Новому году. Участниками ярмарки смогут стать мастера, зарегистрированные в качестве самозанятых — плательщиков налога на профессиональный доход.
«Главное условие участия неизменно: изделия должны быть выполнены собственными руками. Жанры не ограничиваются — приветствуется все, что отражает индивидуальность мастера, от авторских украшений и косметики до изделий из дерева, текстиля и керамики. Особенно ценится новогодняя тематика и чувашский национальный колорит», — рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Чувашии Татьяна Макаркина.
По словам организаторов, такие ярмарки уже стали популярной формой поддержки самозанятых. Для участников это возможность представить свои работы широкой аудитории, протестировать спрос, найти новых клиентов и единомышленников, а также заработать перед праздниками. Регистрация участников открыта по ссылке. Количество мест ограничено.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.