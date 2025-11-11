В Чебоксарах пройдет предновогодняя ярмарка мастеров «Мой бизнес. BAZAR»

«Главное условие участия неизменно: изделия должны быть выполнены собственными руками. Жанры не ограничиваются — приветствуется все, что отражает индивидуальность мастера, от авторских украшений и косметики до изделий из дерева, текстиля и керамики. Особенно ценится новогодняя тематика и чувашский национальный колорит», — рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Чувашии Татьяна Макаркина.