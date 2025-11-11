Стартовал прием заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России»

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Это могут быть как граждане России, так и представители зарубежных государств. Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года на сайте. Конкурсанты могут зарегистрироваться в одной из четырех категорий: государственное управление, крупные корпорации, остальные организации, а также самостоятельно собранные команды.