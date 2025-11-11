Стартовал прием заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России»

Прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России» национального проекта «Молодежь и дети» продлится до 29 декабря 2025 года. В этом году состязание впервые проходит в новом формате, в ходе которого его участниками станут управленческие команды, сообщили в пресс-службе конкурса.
«В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», — отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Это могут быть как граждане России, так и представители зарубежных государств. Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года на сайте. Конкурсанты могут зарегистрироваться в одной из четырех категорий: государственное управление, крупные корпорации, остальные организации, а также самостоятельно собранные команды.
«До сих пор у нас действовало правило, что победители предыдущих сезонов “Лидеров России” в конкурсе участвовать не могут. Сейчас мы это правило снимаем. Победители могут формировать свои команды и приходить на конкурс. Тем более что и главный приз меняется — это обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной “Школе губернаторов”», — добавил Сергей Кириенко.
Шестой сезон проекта пройдет до лета 2026 года. Результаты заявочной кампании будут объявлены после новогодних праздников. Дистанционный этап и онлайн-тестирования состоятся в январе-феврале следующего года. Онлайн-полуфиналы по категориям запланированы весной, в марте-мае 2026 года, а очные финальные мероприятия — в июне 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».
Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года. По итогам пяти сезонов на участие в нем подало более 1 млн заявок со всей России и из 150 стран мира.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.