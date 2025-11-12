В России сокращается число пенсионеров — СФР

По данным на 1 октября, в стране живёт более 40,6 млн пенсионеров. Из них 7,354 млн продолжают работать, а 33,308 млн находятся на заслуженном отдыхе. В январе при этом в данных СФР числилось 41,17 млн пенсионеров.