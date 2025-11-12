Ричмонд
В России сокращается число пенсионеров — СФР

Приводятся данные на 1 октября.

В России сокращается число пенсионеров. Об этом, ссылаясь на данные Социального фонда РФ, пишут «Известия» во вторник, 11 ноября.

По данным на 1 октября, в стране живёт более 40,6 млн пенсионеров. Из них 7,354 млн продолжают работать, а 33,308 млн находятся на заслуженном отдыхе. В январе при этом в данных СФР числилось 41,17 млн пенсионеров.

Эксперты отмечают, что в России постепенно повышается пенсионный возраст. За счёт этого при естественном сокращении численности населения не происходит привычного пополнения числа пенсионеров по возрасту.

В Роскачестве рассказали, на какую пенсию могут претендовать никогда не работавшие россияне.