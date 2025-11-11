Ричмонд
Новым главой УФНС России по Ростовской области стал Алексей Могила

Донское управление ФНС возглавил новый руководитель.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Могила назначен на пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ФНС.

Кадровое решение согласовали в Минфине Российской Федерации. Алексей Могила работает в системе налоговых органов с 1997 года и к этому моменту имеет внушительный опыт в своей профессии. В частности, ранее специалист возглавлял УФНС России по городу Севастополю.

Алексей Могила окончил Иркутскую государственную экономическую академию, Сибирский институт права, экономики и управления, а также Байкальский государственный университет экономики и права.

Отмечен многочисленными ведомственными наградами. Удостоен знака отличия «Почетный работник ФНС России», почетного звания «Заслуженный экономист города Севастополя», а также медали Министерства обороны России «За возвращение Крыма».

