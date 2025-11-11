Новым главой УФНС России по Ростовской области стал Алексей Могила

Алексей Могила назначен на пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ФНС.
Кадровое решение согласовали в Минфине Российской Федерации. Алексей Могила работает в системе налоговых органов с 1997 года и к этому моменту имеет внушительный опыт в своей профессии. В частности, ранее специалист возглавлял УФНС России по городу Севастополю.
Алексей Могила окончил Иркутскую государственную экономическую академию, Сибирский институт права, экономики и управления, а также Байкальский государственный университет экономики и права.
Отмечен многочисленными ведомственными наградами. Удостоен знака отличия «Почетный работник ФНС России», почетного звания «Заслуженный экономист города Севастополя», а также медали Министерства обороны России «За возвращение Крыма».
