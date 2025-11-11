Новым главой УФНС России по Ростовской области стал Алексей Могила

Кадровое решение согласовали в Минфине Российской Федерации. Алексей Могила работает в системе налоговых органов с 1997 года и к этому моменту имеет внушительный опыт в своей профессии. В частности, ранее специалист возглавлял УФНС России по городу Севастополю.