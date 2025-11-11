Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе ликвидировали проблемную лужу на проспекте Октября

На проспекте Октября устранили постоянную лужу между домами.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Октября в Уфе между жилыми домами № 114 и № 116 ликвидировали проблемную лужу, которая длительное время мешала жителям. Причиной ее образования стали неровности дорожного покрытия и бордюрного камня.

Изначально о проблеме сообщили местные жители через социальные сети прошлой весной. Эта информация была зафиксирована системами мониторинга ЦУРа Башкирии.

По решению городских властей проблемный участок полностью переделали. Там провели работы по выравниванию поверхности и уложили новый асфальт.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.