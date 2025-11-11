В Уфе ликвидировали проблемную лужу на проспекте Октября

На проспекте Октября в Уфе между жилыми домами № 114 и № 116 ликвидировали проблемную лужу, которая длительное время мешала жителям. Причиной ее образования стали неровности дорожного покрытия и бордюрного камня.
Изначально о проблеме сообщили местные жители через социальные сети прошлой весной. Эта информация была зафиксирована системами мониторинга ЦУРа Башкирии.
По решению городских властей проблемный участок полностью переделали. Там провели работы по выравниванию поверхности и уложили новый асфальт.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.